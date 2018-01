Tour europeu em mostra de aquarelas

Das pinturas exibidas, sete serão inéditas, como a desta página. As outras 18 ilustraram as versões online e impressa da reportagem batizada com o mesmo nome da exposição e publicada em 27 de março, que ganhou o prêmio da Comissão Europeia de Turismo (CET) na categoria Melhor Reportagem de Jornal Impresso, no mês passado.

As telas refletem pontos de interesse turístico e cenas do cotidiano nas duas capitais europeias, captadas pelo ilustrador - devidamente munido de pincel e aquarela - durante os sete dias de viagem.

"Era um velho desejo fazer como os antigos pintores: sair do estúdio e colocar minhas impressões no papel. As aquarelas retratam um momento mágico da minha vida", disse o artista.

De Berlim, Carlinhos retratou símbolos como o Portão de Brandemburgo, o Memorial do Holocausto e o moderno Sony Center, na superturística Potsdamer Platz. Points que revelam o lado jovem e moderno da capital também foram transformados em pinceladas, como a ilustração que mostra a noite berlinense e as onipresentes bicicletas, lá usadas como meio de transporte convencional.

Já em Viena, além da vista panorâmica da cidade desde a janela do hotel, os lendários bondinhos que percorrem seus 23 distritos também ganharam destaque (foto). E, para representar o lado musical da capital austríaca, a estátua de Mozart, filho célebre da cidade, tampouco poderia ficar de fora.

O Club Transatlântico fica na Rua José Guerra, 130, telefone (11) 2133-8600. A mostra tem entrada gratuita. Todos os trabalhos estarão à venda.