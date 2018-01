Tour gastronômico pelo Japão Um mergulho pela culinária japonesa. Essa é a proposta do chef Tsuyoshi Murakami na rota gastronômica de 11 dias pelo Japão. O roteiro inclui visita a restaurantes em Tóquio, a uma fábrica de saquê em Gunma e a uma fazenda em Tokashi que produz queijo com folhas de cerejeira. Preço: US$ 19.820, sem aéreo. Site:www.centurytravel.com.br.