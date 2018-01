Tour para ver a vovó famosa

. A eleição de Barack Obama nos Estados Unidos repercutiu do outro lado do oceano, no Quênia. A indústria do turismo no país africano espera que a obamamania leve ao ressurgimento do interesse de viajantes pela terra dos antepassados do novo presidente americano. Veja também: Washington vive momentos de euforia. Na política e no turismo Você no palco de grandes decisões Acervos inacreditáveis - e gratuitos Diversão também para as crianças Para brincar de espião, policial ou jornalista por um dia Três bairros concentram o agito Grifes e souvenirs para lotar a mala Em Chicago, o lar do presidente A previsão do governo queniano é de que Kogelo, cidadezinha rural perto do Lago Vitória onde viveu o pai de Obama e na qual ainda mora sua meia-avó, Mama Sarah, comece a atrair turistas interessados nas raízes da família do presidente. Casa de Mama Sarah é o ponto alto da visita à vila O país está, literalmente, pavimentando o caminho para a esperada chegada dos visitantes. Acaba de ficar pronta a rodovia até Kogelo. O aeroporto de Kisumu, distante 60 quilômetros, está em expansão. Um museu para contar a história dos Obamas está em construção, com inauguração prevista para este ano. Uma delegação do Ministério do Turismo queniano viajou até a vila para ver se o local tem infraestrutura para abrigar um hotel. Empresas começaram a preparar roteiros especialmente voltados para os milhares de leitores de Dreams From My Father (1995), livro de memórias de Barack Obama, no qual Kogelo tem papel central. Mutua Kivuitu, diretor do escritório queniano da agência de turismo Intrepid Travel, da Austrália, soube que era o momento de preparar um tour quando visitou a residência de Mama Sarah e folheou o livro de visitantes. "Gente do mundo inteiro veio ver a casa", diz. Batizado Raízes de Obama, o programa de oito dias inclui visita aos Parques Lago Nakuru e Masai Mara, duas noites em Kisumu e um dia em Kogelo. Na vila, os visitantes encontrarão Kobilo Roy Obilo, um dos muitos primos de Obama, que mostrará a cidade, a escola que ganhou o nome do presidente americano e a casa de Mama Sarah - com possibilidade de encontrá-la. O pacote custa a partir de US$ 2.750 por pessoa, sem passagem aérea. Outra agência que resolveu apostar na obamamania, a Somak Safaris, da Califórnia, tem pacote de 11 dias - 1 em Kogelo - que inclui safáris e hospedagem no camping que a empresa inaugura em abril ou em um hotel em Kisumu. Preços a partir de US$ 4.780 por pessoa, com passagem até lá. Dúvidas Alguns operadores de turismo ainda duvidam da capacidade da cidadezinha de atrair visitantes. "Você vai ao Quênia para ver vida selvagem, encontrar pessoas, e a viagem até Kogelo pode ser um anticlímax", diz Dennis Pinto, gerente da Micato Safaris, em Nova York. A agência não planeja um tour Obama em 2009. Apesar de ter três unidades no Quênia, a rede de hotéis Fairmont, do Canadá, também não criou roteiros até a cidade da família de Obama. "O custo é alto só para ver a casa de Mama Sarah", diz Sean Billing, gerente da rede no Leste africano. Algumas empresas decidiram oferecer o passeio a Kogelo como uma opção extra, paga à parte. Na operadora de luxo Abercrombie & Kent, a visita de um dia, de helicóptero, custa US$ 7.450 por pessoa. Com a Kensington Tours, o preço é mais camarada: US$ 553 por pessoa para quem comprar o pacote de 10 dias com safári no Parque Masai Mara incluído. Preço: US$ 3.410. Independentemente do sucesso ou não de Kogelo, os operadores creem que a eleição de Obama e a publicidade que ela rendeu ao Quênia levará mais turistas ao país. O que, aliás, já começou a acontecer. Na Micato, o aumento da procura por informações do destino, em novembro, foi de 12% por telefone e de 17% pela internet, em relação ao mesmo mês em 2008. "Dadas as condições econômicas, só podemos atribuir isso ao fator Obama", diz o gerente, Dennis Pinto. Intrepid Travel: www.intrepidtravel.com Somak Safaris: www.somaksafaris.com Micato Safaris: micato.com Abercrombie & Kent: www.abercrombiekent.com Kensington Tours: www.kensingtontours.com