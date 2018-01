Tour pela renovada orla de Liverpool

AMY ROSE DOBSON / LIVERPOOL , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

A atenção subsequente acarretou esforços para uma revitalização maior do centro da cidade, com atenção especial para a área portuária. Agora, repleta de atrações culturais.

Liverpool One

5 Wall Street

liverpool-one.com

Este complexo de ofertas de 170 mil metros quadrados (foto), aberto em 2008, é um dos maiores projetos de regeneração urbana da Europa. As várias praças, desenhadas em camadas, foram construídas para complementar os atrativos arquitetônicos já existentes, incluindo a parede original da primeira doca de Liverpool.

Museu de Liverpool

Pier Head (44-151)

liverpoolmuseums.org.uk/mol

De frente para a orla, o museu foi inaugurado em julho, oferecendo um espaço maior para apresentar a história da cidade e de seu povo, incluindo um filme que explica a importância do futebol para os moradores de Liverpool e uma exposição com fotos dos primórdios dos Beatles. Uma sala de karaokê oferece uma seleção de músicas de artistas da cidade. Entrada gratuita.

Everyman Playhouse

Williamson Square (44-151)

everymanplayhouse.com

Em novembro celebra-se o centenário da Liverpool Repertory Company, uma das primeiras companhias de teatro da Inglaterra. O Teatro Everyman (foto) receberá uma série de eventos relacionados ao aniversário, além das apresentações normais de peças e musicais. No dia 11, haverá uma noite de gala que inclui recepção com o elenco depois da encenação da farsa The Ladykillers.

60 Hope Street

60 Hope St. (44-151)

60hopestreet.com

Escondida dentro de uma típica casa da aristocracia inglesa (as chamadas town houses), o restaurante especializado em comidas típicas britânicas (foto) vai além do fish and chips, ou seja: o famigerado peixe com batatas fritas. Durante o Festival de Comidas e Bebidas de Liverpool, em setembro, a casa recebeu o prêmio de Restaurante de Excelência graças a pratos como o peixe grelhado à moda local (seared sea bream, 20,95 libras ou R$ 58) e o cordeiro assado (22,95 libras ou R$ 64).