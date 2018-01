Tour pelo renovado centro de Beirute

SETH SHERWOOD / BEIRUTE , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Reem Acra

reemacra.com

Desde que abriu sua loja-conceito em Nova York, em 2003, a designer libanesa Reem Acra passou a ver sua coleção para noivas e seus vestidos coloridos em estilo de caleidoscópio-rococó na lista "A" de celebridades, como Taylor Swift e Angelina Jolie. A butique de Beirute, segunda da estilista, exibe criações de igual maximalismo (e custo alto), como o vestido de paetês dourados que custa 4.550 milhões de libras libanesas (R$ 5.525).

Mybar

mybar.me

Combinações inesperadas são a especialidade da casa aberta em 2010. Vá direto ao sushi bar na elegante e angular sala de jantar para garantir seu bife wagyu com foie gras sobre arroz marinado (30.500 libras libanesas ou R$ 37). Ou se jogue no criativo bar de coquetéis, com novidades como o martíni blue cheese, que leva vodca, gin, vermute, azeitonas e, claro, blue cheese (15 mil libras libanesas ou R$ 18).

Momo at the Souks

momoresto.com

Com o Momo at the Souks, aberto em 2011, o empresário argelino de casas noturnas Mourad Mazouz ampliou seu mini-império de esconderijos em estilo marroquino. A sala de jantar, estilo casa da vovó chique do Oriente Médio, serve um menu híbrido francês e norte-africano. Entre as especialidades, foie gras com chutney de marmelo (32 mil libras libanesas ou R$ 39) e cuscuz com linguiça merguez e carnes no espeto (53 mil libras libanesas ou R$ 64).

Galeria Mark Hachem

markhachem.com

O libanês aficionado por arte com a maior quantidade de milhas em seu cartão de fidelidade deve ser Mark Hachem, que está sempre voando entre suas galerias em Nova York, Paris e, agora, Beirute. Aberta em 2010, a casa exibe trabalhos do Oriente Médio e do mundo.