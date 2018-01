Tour virtual

Vejas as pessoas no alto da Torre Eiffel e informações sobre os principais pontos turísticos de Paris no www.paris-26-gigapixels.com, em um ângulo de 220 graus da cidade.

Um total de 1.665 fotos com 21,4 megapixels cada uma, feitas por um robô do alto da Haus de Presse, criaram a versão em 26 gigapixels da alemã Dresden. No site www.dresden-26-gigapixels.com é possível observar as pessoas passeando no parque, o detalhe do anjo dourado na cúpula da Academia de Arte (Kunstakadamie), a Torre de TV. A versão parisiense, no entanto, leva vantagem por identificar os pontos turísticos - o que faz falta na página de Dresden.