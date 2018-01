Tour Virtual

Uma câmera ligada 24 horas monitora o Old Faithful, um dos gêiseres mais famosos dos EUA e a principal atração do Parque Nacional Yellowstone, em Wyoming. Mais de 2,5 milhões de pessoas acessam o site www.nps.gov/archive/yell/oldfaithfulcam.htm por ano para conferir suas

erupções. A imagem instantânea mostra o gêiser em atividade, cuspindo jatos de água quente e vapor d"água.

Informações históricas, mapas e dicas sobre o que o turista deve explorar no Yellowstone, no Grand Canyon e nos demais parques nacionais dos Estados Unidos estão reunidos no www.nps.gov. Encontre seu preferido fazendo uma busca a partir do nome, localização ou principais características. Confira a agenda com os próximos eventos de cada reserva e o canal de últimas notícias. Também há como deixar comentários ou sugestões sobre as ações ambientais realizadas nos destinos.

A proteção dos parques está nas mãos do Serviço Florestal americano. O site oficial do órgão, www.fs.fed.us, traz detalhes de projetos para a

manutenção das reservas, além de fotos e vídeos didáticos. Há uma seleção de informações superúteis para quem planeja escalar montanhas ou se aventurar num trekking por áreas de preservação ambiental. Não deixe de conferir a câmera que gera imagens minuto a minuto do ainda ativo Vulcão Saint Helens, no Estado de Washington.