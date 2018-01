Tour Virtual

Após um ano de sua revitalização, o trem do Pantanal segue oferecendo uma viagem inesquecível de Campo Grande a Miranda, no Mato Grosso do Sul. Da janelinha do vagão, o turista contempla morros, cachoeiras, cidadezinhas que abrigam tribos indígenas e, dependendo da época, a piracema em pleno Rio Aquidauana. Confira preços e saídas no pantanalexpress.com.

A maria-fumaça de 1949 não parte sem dar aquele apito característico. Faz os 18,7 quilômetros de Mariana a Ouro Preto em 50 minutos e, para uma visão privilegiada da paisagem, conta com um vagão panorâmico. O tremdavale.org traz fotos de quando a ferrovia foi construída e das estações das cidades - atrações turísticas que completam o passeio.