Tour Virtual

Depois, é só montar a listinha de atrações que você tem de conferir pessoalmente. Afinal, são passeios tão obrigatórios nas duas capitais quanto visitar o Louvre e a London Eye

A avenida que dita a tendência da moda parisiense não poderia ficar fora da web. Todas as atrações da Champs-Elysées estão no champselysees.org, com detalhes históricos, fotos e instruções úteis sobre linhas de metrô e ônibus que levam até lá. Destaque para a vasta lista de lojas e restaurantes.

Todo cuidado é pouco para não esbarrar nas sacolas das ávidas compradoras que passeiam pelos 2,5 quilômetros da Oxford Street. Antes de embarcar para Londres, visite o oxfordstreet.co.uk e confira quais lojas - são mais de 500! - estão em liquidação.

Algumas ocupam lindíssimos edifícios vitorianos. Vale lembrar que, na época natalina, a rua recebe iluminação especial, o que já virou tradição.