Tour Virtual

os 200 anos do início do processo de independência. Aproveite a boa energia e planeje uma esticadinha até lá. Para ajudá-lo, alguns sites com dicas valiosas.

Disponível em português, o turismochile.travel é o primeiro canal para quem deseja visitar o país. Descubra os melhores destinos para atividades de aventura, compras ou aproveitar a neve. Confira também o link sobre a Ilha de Páscoa e a cultura Rapa Nui.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A natureza intocada, a variedade da fauna e os lagos límpidos fazem do extremo sul do Chile um dos destinos ecológicos mais cobiçados por viajantes. O site patagonia-chile.com traz informações históricas, mapas e detalhes dos circuitos turísticos mais famosos na Terra do Fogo, no Estreito de Magalhães e no Parque Torres del Paine.

Uma vez em terras chilenas, guarde spaço na bagagem para os irresistíveis vinhos nacionais. Quer saber mais sobre os melhores rótulos e produtores?

Visite o site www.vinasdechile.cl, que reúne dados das principais vinícolas

(algumas abertas à visitação), os tipos mais apreciados e estatísticas de venda.