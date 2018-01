Tour Virtual

O autor de guias Tom Brosnahan é quem comanda o turkeytravelplanner.com, um dos mais completos guias online da Turquia. Confira os mapas disponíveis, sugestões de itinerários, agências locais para agendar passeios e o menu que dá uma ideia dos valores gastos em uma viagem econômica, intermediária ou de luxo.

Disponível em inglês, o grandbazaaristanbul.org não é exatamente prático - mas a grande quantidade de informação sobre a história do maior mercado de Istambul compensa. Leia curiosidades sobre as tradicionais cerâmicas, joias e tapetes cobiçados pelos turistas.

Site oficial do Ministério do Turismo da Turquia, o tourismturkeysite.com traz uma lista de atividades sugeridas em regiões distintas do país, além dos principais museus e monumentos a serem visitados. Para começar a se empolgar com o destino, vá na seção multimídia e confira as fotos e vídeos postados ali.