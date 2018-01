Tradição do sabor em Itabirito e Moeda Velha Pastel de angu. Diz-se que o pastel de angu nasceu em Itabirito. Consideradas parte do patrimônio cultural do município, as quitandeiras Nadil Fátima de Aguiar, de 59 anos, Conceição de Paula, de 76, e Irene Maria de Araújo, de 55, perpetuam o jeito tradicional de preparar a iguaria. Para manter viva a tradição e repassar para novas gerações, a Secretaria de Cultura de Itabirito leva o trio às escolas para ensinar aos alunos o preparo da receita. Para provar do famoso pastel de angu, basta entrar em contato e ir até a casa delas, onde produzem e vendem a iguaria. Anote: (31) 3561-2376 e (31) 3563-1231.