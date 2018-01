Tradição pascal em Praga As praças mais emblemáticas de Praga serão transformadas em feira ao ar livre a partir da Semana Santa - uma forma de celebrar também a chegada da primavera no Hemisfério Norte. De 16 de março a 17 de abril, lugares como a Praça da Cidade Velha, coração turístico da capital da República Checa, e as Praças Venceslau e da República receberão os tradicionais mercados de Páscoa.