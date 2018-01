Tradições rurais recriadas em um museu a céu aberto A estrada serpenteia montanha acima, o ônibus sacoleja. Há flores brancas e vermelhas nas janelas das casas e nas mãos das crianças que voltam da escola, barulhentas e alegres. O asfalto tortuoso sobe e desce as colinas verdes da Oberland, ao lado de Brienz, e leva a Ballenberg (ballenberg.ch), museu a céu aberto criado em 1978 por decreto do governo suíço. Em quase 66 hectares, uma equipe de historiadores e arquitetos recriou a Suíça rural de antigamente, com 11 cantões representados. Casas foram transferidas de seus pontos originais para o terreno, que lembra o mapa do país.