Tragos e salsichas de insuspeita procedência

Curta e fina, a bratwurst é uma salsicha servida num pãozinho redondo (drei im weggla). Algumas das melhores que comi vieram de quiosques de rua. Mas considere também ir ao Historische Bratwurstkuche zum Gulden Stern, que afirma ser a mais antiga casa de salsichas do mundo, e prove a Nurnberger bratwurst ( 7,20, ou R$ 19).

Lebkuchen é um tipo de biscoito de gengibre feito com avelãs, amêndoas e nozes moídas, adoçado com mel e aromatizado com cravo, gengibre e canela. Há padarias em toda parte vendendo o petisco, mas alguns dos melhores vêm da família Dull e custam em torno de 9,50 (R$ 24) um saco pequeno.

Lugares escondidos em ruazinhas laterais do centro têm tesouros culinários a serem descobertos. O Schäufelewartschaft, por exemplo, é daqueles que sozinho faz valer a visita a Nuremberg. As mesas de madeira, a cerveja do dia e as fotos bucólicas de suínos com olhar tristonho a espiar os comensais dão uma curiosa aura de cozinha rural.

O prato que dá nome à casa, schäufele, uma especialidade regional de paleta suína assada, foi como um corte geológico: a carne mais leve estriada de gordura quase se soltando da "placa tectônica" de paleta, seguida acima do osso por uma camada de carne mais densa assada em fogo brando recoberta por uma crosta de pura gordura. Servido com bolos de batata do tamanho de um punho ( 9,50, ou R$ 25) sobre molho de cerveja escura com caldo de carne suína, ele deixou este comensal - bem versado na culinária meridional alemã - quase em êxtase.

A vida noturna transcorre em cervejarias e stuberl, ou bares, como o reluzente Nuernberg e o ousado Kloster, simpático a quem não for racista, homofóbico ou sexista. Se beber cerveja e beliscar salsichas aperitivo numa cidade medieval - tendo um castelo como cenário - não o transportar para outra época, não sei o que o fará. / R.J.