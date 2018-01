Traída pelo fuso No último dia de 2009, a arquiteta Isadora Dias, de 25 anos, ia encontrar o namorado no Acre. O plano era passar o Natal com a família dela no Paraná e o réveillon com a dele, em Rio Branco. Resolveram comprar a passagem, e, de acordo com os cálculos, ela chegaria às 23h15 do dia 31.