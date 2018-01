Tranquilidade de um vilarejo acima do Círculo Polar A chegada em Kirkenes revela um mundo inteiramente branco. A pista do aeroporto, toda coberta de neve, indica que estamos no extremo norte da península da Escandinávia. O vilarejo tem apenas mil habitantes e está na faixa litorânea do Mar de Barents, que banha o Polo Norte, e a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Rússia.