Transporte eficiente e, em breve, bicicletas

(ônibus 24 horas, 300 estações de metrô, trens que circundam a cidade), Madri passou a oferecer neste ano bicicletas compartilhadas - por enquanto, apenas para seus moradores. Estima-se que o uso geral de bikes aumentou 17% entre 2012 e 2013, o que motivou a criação do BiciMad (bicimad.com), serviço com 1.560 bicicletas elétricas distribuídas por 123 estações.

A empresa responsável pelo serviço diz que os turistas também poderão usufruir das magrelas em breve, sem especificar a data mas já especificando o preço: € 2 a primeira hora, € 4 as seguintes.

Vale lembrar que Madri ainda carece de estrutura para circular pela cidade. É possível se locomover com pouco perigo pelas ruas, mas faltam faixas exclusivas. Para pedalar fora do trânsito, o metrô leva a seis rotas verdes para serem percorridas de bicicleta (oesta.do/rutasverdes), entre as quais itinerários nos parques Casa de Campo e Madri Rio.