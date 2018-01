Trastevere, amor à segunda vista

Desconhecido. Dificilmente um turista decide incluir em seu roteiro de férias um passeio pelo bairro de Trastevere. Principalmente se for sua primeira visita a Roma. Um tanto fora da rota das atrações mais conhecidas da capital italiana, a região é hoje popular por reunir restaurantes tradicionais com pratos a preços justos e barzinhos e cafés para lá de animados. A maioria dos frequentadores é composta pelos romanos, o que deixa os ambientes ainda mais barulhentos e interessantes.

À moda antiga. As ruas de Trastevere, cujo o nome significa "do outro lado do Tibre", o lendário rio que corta Roma, também destoam um pouco do restante da cidade. Vielas estreitas com sacadas cheias de flores coloridas, praças singelas e fontes um tanto mais modestas compõem as paisagens do distrito. Em um dia de sol, o passeio fica ainda mais agradável, com direito a pausas nos cafés da região, claro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Compras típicas. Entre os pontos essenciais do bairro está o mercado de pulgas no Arco de Santa Maria in Trastevere. Os negócios são fechados aos berros, sempre em alto e bom italiano. Tudo é muito barato e, importante saber, simplesmente todos os preços são negociáveis. Nas barracas, produtos de segunda mão, roupas, acessórios e até quitutes típicos são disputados por locais e (poucos) turistas.

Cartão-postal. Mesmo os menores bairros de Roma têm um centrinho onde se concentra o agito e estão os cenários de fotos dignas de porta-retrato. Em Trastevere, esse ponto é a Piazza di Santa Maria in Trastevere - ali fica a igreja homônima. O templo católico, erguido em meados de 1140, é um dos mais antigos de Roma, dedicado a Nossa Senhora. No ano 35 a.C., acredita-se que teria brotado no local uma fonte de azeite, fato interpretado pelos moradores como sinal de que Cristo retornaria à Terra.

Pratos fartos. Os restaurantes são outro ponto forte do bairro. Entre as muitas opções está o simpático Risoto Campo (Via Della Lungaretta, 75), com mesas ao ar livre cobertas por toalhas de tecido xadrez. Se for até lá, peça as deliciosas bruschettas (6 euros ou R$ 16) de entrada e o macarrão à carbonara (9 euros ou R$ 25) como prato principal. Meio jarro do vinho tinto da casa custa 6 euros. Ótimo custo-benefício.