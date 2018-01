Travessia de Santiago a Mendoza: até junho, faça de avião A estrada que liga Santiago, no Chile, a Mendoza, na Argentina, cruzando os Andes, está em obras. O trecho mais dramático da travessia – os “Caracoles”, uma sequência vertiginosa de cotovelos que marca o fim da subida no lado chileno – está com trânsito em meia pista, devido à manutenção. A previsão é que as obras só sejam concluídas em junho. Até lá, a estrada inteira funciona apenas em sentido único. De dia é permitido o tráfego no sentido Argentina-Chile; o sentido Chile-Argentina prevalece à noite. Desta maneira, só quem vem da Argentina , com luz do dia, pode apreciar a paisagem (mas ainda assim vai enfrentar lentidão e atrasos). Meu conselho: enquanto a estrada não for inteiramente liberada, faça o trecho de avião: são 35 minutos de voo panorâmico. Não esqueça de reservar a janelinha.