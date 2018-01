Travessia panorâmica 1

Os barcos contam com um deque externo, onde você pode apreciar a paisagem. O vento, contudo, exige casacos caprichados. O melhor é sair em momentos-chave, para conseguir o clique perfeito e voltar para a parte interna, com aquecimento, poltronas confortáveis, sopa quente e até uma sala de cinema. Em tempo: os ferries acomodam também automóveis. Mais: interislander.co.nz; tarifas desde 65 dólares neozelandeses (R$ 106). O desembarque é na cidade de Picton - se não quiser alugar um carro, uma alternativa é o Kiwi Trail, trem que passa por Kaikoura e Christchurch, na costa leste, até Greymouth, já no oeste.

A Ilha Sul caracteriza-se por ter temperaturas mais baixas e uma geografia mais acidentada, repleta de montanhas. As ovelhas, milhares de pontos brancos nas margens das estradas, surgem a cada minuto. / T.Q.