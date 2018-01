Treino e companhia para ciclistas de primeira viagem Para quem pedala na capital, a ciclofaixa aos domingos pode ser uma boa fonte de treinamentos para a Rota Márcia Prado. O Desafio Bicicletas ao Mar (bibicreteiro.org), coordenado por André Pasqualini, propõe formar cicloturistas com uma série de 20 treinos aos fins de semana, com cicloviagens mais curtas antes de ir ao litoral. A próxima edição começa em junho e as inscrições custam R$ 250.