Trekking, bike e canoagem

Quem gosta de aventura pensa logo em Nova Zelândia ou Costa Rica. E dificilmente se lembraria de Gales. Puro desconhecimento de causa. Mesmo sem bungee jump gigante ou raftings de gelar a alma, o país é um lugar e tanto para os que buscam emoção. Já começa bem por ter 20% de seu território protegido por reservas. São três grandes parques nacionais: Brecon Beacons, Snowdonia e Pembrokeshire, dos quais os galeses usam e abusam sempre que podem.

Basta entrar na área de Brecon, por exemplo, para ver trekkers com suas mochilas e seus bastões de caminhada. Ou gente suando em mountain bikes - o relevo acidentado de Gales é perfeito para campeonatos de downhill, em que os ciclistas se jogam montanha abaixo.

O vale do Rio Wye, que divide Gales da Inglaterra, está entre os preferidos para canoagem. Pertinho dali, entre Brecon e Swansea, fica um complexo de cavernas com 1,5 quilômetro de extensão. O National Showcaves Centre for Wales (www.showcaves.co.uk) é uma atração domesticada. As passagens subterrâneas sofreram intervenções e hoje não representam risco nem para crianças. Mas escondem cachoeiras, estalactites e estalagmites.

Snowdonia, no norte do País é outro tesouro radical, com trilhas para caminhada e bike, além de cenários para rafting e wakeboard. E tem uma longa história com Artur e seus cavaleiros.

ARTHUR E O GIGANTE

Snowdon, em galês, significa "A Tumba", nome forte para o belo monte cercado de verde e rios por todos os lados. Mas tudo na terra das lendas tem explicação. Nessa região o rei Artur teria derrotado o gigante Rhitta. Site: www.snowdonia-npa.gov.uk.

LABIRINTO DO REI

A vida do herói é encenada enquanto você percorre de barco um rio subterrâneo de Corris. É o Labirinto do Rei Artur. Por 4,10 libras (R$ 13). Site: www.kingarthurslabyrinth.com.

SONO EM CHEPSTOW

Há quem jure que Artur e seus cavaleiros estão dormindo até hoje, encantados, em uma caverna perto do Castelo de Chepstow.