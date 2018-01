Trem online

O lugar mais simples para comprar trechos avulsos, para quem não quer se entender com sites estrangeiros: é todo em português e entrega as passagens em casa. Há sobretaxas, porém: o site cobra R$ 42 por trecho (de ida ou ida e volta) e mais R$ 18 para enviar todas as passagens por Sedex. (Quem está em São Paulo pode buscar as passagens no escritório da empresa).

banh.de/international

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O site da Bahn alemã tem o melhor database de horários de toda a malha ferroviária europeia. Compre com 89 dias úteis de antecedência para pegar tarifas ótimas para rotas originadas na Alemanha. Dá para imprimir a passagem em casa.

voyages-sncf.com

O site da ferrovia francesa anuncia as tarifas PREM, superdescontadas, com 60 dias de antecedência.

eurostar.com

Reserve sua viagem a Paris com 90 dias antes da data, e informe Reino Unido como seu país (dê o endereço do seu hotel em Londres).

renfe.com

As tarifas Estrella e Web começam a aparecer com 120 dias de antecedência.

trenitalia.com

Se não aceitar o seu cartão, deixe para comprar ao chegar à Itália, numa estação.