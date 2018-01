Trenitalia: promoção de trechos a 9 euros Em abril, a estatal Trenitalia vai se tornar a primeira companhia ferroviária da Europa continental a enfrentar a concorrência de uma empresa privada, a Italo. Numa jogada de marketing preventivo, resolveu dar descontos generosos para compras antecipadas. Está muito fácil conseguir tarifas "mini" por 9 euros entre cidades como Milão, Roma, Veneza, Florença e Nápoles. Para ter sucesso, compre entre 60 e 55 dias antes da data de embarque. Use a grafia italiana (Napoli, Firenze, Milano, Venezia). Os tíquetes são eletrônicos, basta imprimir. E, desde a última reformulação do sistema de vendas, cartões internacionais emitidos no Brasil têm sido aceitos sem problemas.