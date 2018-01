Três capitais em um só dia

França. Apesar do trajeto ser uma verdadeira maratona turística, é possível aproveitar um pouquinho de cada destino. Depois do amanhecer na capital francesa, escolher um local aconchegante para tomar café da manhã não será difícil. Caso esteja perto da Champs Elysées, dê um passeio e aproveite o clima parisiense bem retratado pela região antes de se dirigir à Estação Gare du Nord, de onde sairá o primeiro trem.

Bélgica. A viagem será rápida. O percurso Paris?Bruxelas é feito em exatamente 1 hora e 22 minutos (tarifas desde R$ 82 e há cerca de dez horários diários). Atrasos são raros. Então, chegue com pelo menos dez minutos de antecedência. Como Bruxelas merece um almoço com classe, a sugestão é o restaurante estrelado Bruneau (www.bruneau.be), na Avenida Broustin . Em seguida, uma ronda pela Praça Maior dá direito a paradas nas famosas lojas de chocolate belga.

Alta tecnologia. Programe-se para deixar Bruxelas por volta das 16 horas. Desfrute do conforto das poltronas do Eurostar para recuperar o fôlego, ou passe parte da 1 hora e 51 minutos do trecho seguinte tomando algo em um dos vagões-restaurante. Se prestar atenção na janela, de repente verá tudo escurecer. É quando o trem atravessa os 48 quilômetros do Eurotúnel, pelo Canal da Mancha, a até 160 km/h. A tarifa deste trajeto custa a partir de R$ 112.

Inglaterra. O desembarque em Londres será na estação St. Pancras. Escolha o destino ? seu tíquete do Eurostar poderá ser usado uma vez no metrô ? e vá curtir a noite no melhor estilo londrino: matando a fome com um típico fish n" chips de um pub e um pint de cerveja na mão.

Opção. O percurso direto Londres ? Paris é o mais procurado, com 20 opções de horário por dia. O preço está convidativo no site www.raileurope.com.br: (R$ 177), em promoção até o fim do mês. Os valores são em real, mas cobra-se taxa de entrega.