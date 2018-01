Três séculos em destaque na Praça São Marcos

Era em suas salas confortáveis, decoradas com mármore, espelhos com molduras douradas e afrescos que a aristocracia do século 18 se reunia para uma xícara de chocolate quente, a bebida mais apreciada na época. O local também foi palco de mudanças sociais e comportamentais - para se ter uma ideia, era o único estabelecimento que admitia a presença do público feminino até altas horas, o que ajuda a explicar o apreço de Casanova pelo lugar. Símbolo da cidade até hoje, quem o visita encontra a mesma decoração dos séculos passados. E, é claro, o autêntico espresso italiano.