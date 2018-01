Trilha pesada para contemplar a cena carioca Numa cidade - maravilhosa, pediria o clichê - encravada entre o mar e uma porção de morros de tirar o fôlego, é preciso de atributos para se destacar. Mesmo com a concorrência de marcos como o Pão de Açúcar e o Morro do Corcovado, a Pedra da Gávea, dentro do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, oferece um diferencial: dali é possível avistar os principais pontos turísticos do Rio.