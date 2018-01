Trilhas de 'westerns' clássicos e sucessos atuais

A formação natural de Shiprock é uma das mais tradicionais e além do western de Gore Verbinski, com Johnny Depp na pele de Tonto - Arne Hammer é o cavaleiro solitário do título -, ela foi vista em Transformers (de Michael Bay, 2007), Assassinos por Natureza (Oliver Stone, 1994) e, para buscar um filme mais antigo, o western cômico Nas Trilhas de Aventura, de John Sturges, com Burt Lancaster, nos anos 1960.

Na Shiprock, é absolutamente imperdível visitar o Chaco Canyon. Um pouco mais adiante, em Gallup, Pyramid Rock já serviu de cenário para quase 30 filmes nos anos de 1940 e 50. O mais ilustre é As Vinhas da Ira (1940), de John Ford - a montanha ergue-se altaneira durante a jornada da família Joad para o oeste.

E, claro, nenhum visitante do Novo México ficará imune ao encanto de Taos. É como a Chapada Diamantina, com mesetas, rio, desfiladeiro e montanhas. A ponte sobre a garganta do Taos é a quinta mais alta dos Estados Unidos e você já a viu, entre outros filmes, em Assassinos por Natureza e Exterminador - Salvação (McG, 2009).

Subindo pelo sistema Cumbres-Toltec até Cumbress Pass, a mais de dez mil pés, você não terá somente uma grande vista. Se a memória não o trair, identificará o local em que foram filmados Butch Cassidy (de George Roy Hill, 1969) e Indiana Jones e o Templo da Perdição (Steven Spielberg, 1984).

No caminho para Albuquerque, a uma hora de Santa Fé, as paisagens não são menos conhecidas - por meio de Transformers, O Exterminador - Salvação e Os Vingadores (de Joss Whedon, 2012). O sonho do cinéfilo é pegar um carro e ir até Las Cruces, onde Clint Eastwood filmou O Estranho sem Nome (1973), ou Roswell, cenário de um encontro de terceiro grau (em 1947) que até hoje dá o que falar.

Mas o must é parar em Las Vegas - não a capital do jogo de Nevada, mas a cidade homônima que fica no Novo México. Virou local de excursões o Plaza Hotel, onde o celerado Anton Chigurh (Javier Bardem) disparava em Carson Wells (Woody Harrelson) em Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), dos irmãos Coen. Em todos esses lugares, você come a melhor comida Tex-Mex. / L.C.M.