Tubarões-baleia em um espetáculo submerso

Não havia exagero, portanto, na descrição dos folhetos, que o descreviam como um lugar onde se pode ver "o esplendor e o mistério do mar como se estivesse mergulhando nas profundezas do azul cobalto". Em certos trechos, se caminha por baixo do tanque onde vivem peixes de diferentes cores, formas e tamanhos, dando a sensação de que estamos mesmo no fundo do mar. Outros ambientes reproduzem as condições dos recifes de corais e sua fauna.

Churaumi fica no Parque de Exposição Oceânica, no norte da ilha de Okinawa, criado para a Feira Mundial de 1975. Com a contínua perda de visitantes, seus responsáveis resolveram reformá-lo, com a criação de um aquário capaz de atrair turistas de todo o mundo. O nome Churaumi foi escolhido por causa de seu significado no dialeto local: belo mar. Desde sua inauguração, em novembro de 2002, já recebeu mais de 20 milhões de visitantes. /J.J.O.