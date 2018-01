Tudo o que você precisa para relaxar

Como na Índia. Pousada do interior de São Paulo oferece terapias milenares

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desacelere. Respire fundo. Fique zen. Pousadas e spas holísticos prometem fazer o estresse desaparecer - alguns até proíbem o uso de celular, para que você se esqueça do mundo. A alimentação é natural e orgânica. E há muitas, mas muitas opções de terapias. Algumas bem pouco conhecidas. Mas que funcionam que é uma maravilha.

Pousada Pequena Índia

Às margens do Parque do Itatiaia, em Penedo, oferece terapias da medicina ayurvédica, praticada há milênios na Índia. Entre as melhores estão a abyanga (para liberar o fluxo da energia vital) e a padma abyanga (feita com os pés). Os quartos foram batizados em homenagem a divindades indianas, como Ganhesha e Shiva, e o restaurante serve dieta lacto-vegetariana. A diária custa R$ 150, incluindo o café. Os tratamentos saem por R$ 150 e duram uma hora. Mais: www.pequenaindia.com

Hotel Ponto de Luz

Quem não quiser se preocupar nem na hora de decidir como ocupar o dia pode seguir a sugestão desse spa holístico, em Joanópolis (SP). Às 9 horas, caminhada por trilhas da região. Antes do almoço, uma vivência corporal, que pode ser aula de ioga ou tai chi chuan. No fim da tarde, meditação. Pretende fazer mais que isso? Há várias opções de terapias, do watsu (massagem dentro de piscina aquecida, por R$ 154) ao tratamento com pedras quentes (R$ 200). A diária para casal custa R$ 372. Mais: www.hotelpontodeluz.com.br

Krishna Shaktí Ashram

Filial do Sri Chaitanya Saraswat Math, na Índia, o hotel tem programação que costuma ser seguida pelos hóspedes. O dia começa às 6 horas, com mantras e palestras. Depois do café, aula de hatha yoga e caminhada. Às 16 horas, mais ioga. Além da massagem indiana (por R$ 150), tem entre as especialidades a leitura das mãos (R$ 400). A diária por pessoa custa R$ 400, com refeições e atividades coletivas. Mais: www.ashram.com.br

Pousada e SPA Vrindavána

Terapias ayurvédicas são o destaque do hotel em Teresópolis, na Serra dos Órgãos (RJ). Você pode experimentar, por exemplo, a shirodara (R$ 120), ideal para insônia e enxaqueca. Um fio de óleo medicinal morno cai sobre a testa por uma hora, garantindo relaxamento profundo. Há também sessões de shiatsu (R$ 70) e aulas de ioga ao ar livre (R$15). Uma boa dica é explorar as trilhas da região e meditar no silêncio da mata. A diária para o casal com três refeições sai por R$ 230. Mais: www.vraja.com.br

Viktoria Garten

Muitos dos tratamentos disponíveis foram trazidos da Europa pela proprietária do hotel, a eslovena Helga Fischer. Isso explica o nome complicado da unterwassermassagem (R$ 116). Feita com jatos de água, tem entre seus principais benefícios eliminar a tensão e melhorar a circulação. A diária custa R$ 273 por pessoa e inclui ioga, caminhada e theraband (exercícios de fisioterapia). Mais: www.viktoriagarten.com.br