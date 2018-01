Tulum: maior, mas ainda autêntica Se você não vai a Tulum há alguns anos, um alerta: atualmente, ela é muito maior do que aquela que habita sua memória. A Tulum de hoje tem três coisas que muitas pessoas jamais achariam possíveis: trânsito, multidões e restaurantes com listas de espera. Mas não se desespere: na realidade, a cidade (já não é mais um vilarejo) está mais excitante do que nunca. A praia continua esplêndida. As ruínas continuam preservadas (e no mesmo lugar). A comida é picante e autêntica. E, para os que o desejam, é possível encontrar verdadeiras joias longe das trilhas mais batidas.