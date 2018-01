Turista alemão cai em abismo em Machu Picchu ao tirar foto

Um turista alemão morreu após cair em um abismo de 200 metros quando posava para uma foto no cume do Machu Picchu, no Peru, informou nesta sexta-feira a polícia.

"Não sei o que ele pretendia fazer, mas ao ser fotografado por outro alemão caiu no abismo profundo e morreu na hora", disse à AFP o oficial Santos Mamani, da delegacia de Machu Picchu na cidade de Cusco, cerca de 1.100 km ao sudeste de Lima.

O incidente ocorreu na quarta-feira, quando Oliver Paps, de 51 anos, pediu a um compatriota que tirasse uma foto sua pulando com a paisagem impressionante da cidade inca ao fundo, e caiu no abismo, disse Mamani.

"[Ele disse:] 'Vou dar um pulo no ar, tira uma foto para ficar de recordação', sem perceber que estava à beira do precipício", disse a testemunha a um agente que participou dos trabalhos de resgate do alemão, que foram concluídos na quinta-feira.

Segundo a Direção Regional Cultura de Cusco, o homem violou as medidas de segurança e entrou em uma zona restrita devido à sua proximidade com barrancos profundos.

O corpo do turista foi levado na tarde de quinta-feira para o necrotério de Cusco, onde aguardava para ser repatriado.

Machu Picchu é uma imponente cidade pré-colombina do século XV onde se adorava ao sol, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1983. /AFP