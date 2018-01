Turista ou protagonista?

De repente você se dá conta: já viu aquele prédio. As ruas são familiares, e, logo ali, tem um restaurante onde nunca entrou, mas conhece o cardápio de cor. Quem é fã de seriados de TV sabe que acompanhar, por várias temporadas, o destino de um personagem é como participar de sua vida. Você está com ele naquele bar, conhece sua casa, vira confidente de seus maiores segredos. Parece natural, portanto, tornar-se, você mesmo, o protagonista da história, visitando as locações de sua série favorita.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das clássicas (Sex and the City, Friends) aos novos sucessos (House of Cards, Game of Thrones), não é difícil encontrar tours que levem aos cenários reais desses seriados. Afinal, a cidade (ou país) escolhida para ser palco de uma trama desempenha papel fundamental.

Blog: O caçador de séries

Em mais de uma ocasião, aliás, Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, declarou que considerava Albuquerque um personagem da série. O curioso é que a história foi escrita originalmente para se passar em Los Angeles, mas os incentivos oferecidos para que a filmagem ocorresse na cidade do Novo México fizeram a adaptação valer a pena. Principalmente para a cidade, que, segundo estimativas, recebeu uma injeção de US$ 70 milhões em sua economia graças à saga de Walter White.

De olho na arrecadação – não só durante as gravações, mas também depois delas –, cada vez mais cidades oferecem incentivos para serem escolhidas pelos produtores. A pequena Senoia, distante 40 quilômetros de Atlanta, também nos Estados Unidos, virou cenário de The Walking Dead e faturou alto. Sem cobrar nada para receber as filmagens, arrecadou US$ 879 milhões em 2012, contra US$ 260 milhões em 2008, apenas com a movimentação em torno do programa.

Nesta edição, selecionamos alguns dos indicados ao Emmy, principal premiação de seriados, realizado na noite de ontem, nos Estados Unidos. Até o fechamento do Viagem, os prêmios ainda não haviam sido entregues (confira os vencedores aqui), mas todos que estão nesta reportagem foram premiados em algum momento. Não que isso importe para os fãs. Para eles, a verdadeira recompensa é tirar uma foto em frente à casa de Walter White, de Carrie (Sex and the City) ou dos seis amigos de Friends. E se sentir, finalmente, integrante dessa turma.