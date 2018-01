Turista profissional: um pulinho em Bruges

Cidade-monumento, cortada por canais e pontilhada por belíssimos exemplares de arquitetura gótica, Bruges é um dos maiores ímãs de visitantes da Europa. Todo mundo quer dar um jeito de dar uma passadinha por lá. Vale a pena? Se a Bélgica estiver no seu caminho, claro que vale. Mas se o desvio no seu roteiro for muito grande, é melhor deixar para uma próxima. Bruges se esgota em poucas horas; é mais um passeio do que um destino. Conheça as melhores estratégias de visita.

O QUE VER

Evidentemente, é essencial fazer um passeio de barco pelos canais (6,50 euros). Não descuide, porém, de algumas importantes atrações em terra firme. No caminho entre a estação de trem e o centrinho, procure o Begijnhof, uma espécie de convento para mulheres não-ordenadas, construído no século 13, que se espalha por casinhas brancas em torno de um parque. Na cidade, a Igreja de Nossa Senhora tem uma Madonna de mármore atribuída a Michelangelo. No capítulo curiosidades, em 2007 foi inaugurado o Museu da Batata Frita. Apesar do aspecto de bufê de festa infantil, é um bom lugar para descobrir por que as batatas belgas são mais gostosas do que as outras (Vlamingstraat 33; 6 euros). A melhor experiência gastronômica da cidade, claro, é almoçar a dupla moules-frites (mexilhões ao vinho branco e batatas fritas) num dos restaurantes da praça principal.

BATE-VOLTA

A maioria dos brasileiros que visita Bruges vem de Paris para passar o dia. Na agência Cityrama (www.pariscityrama.com) a excursão de ônibus custa 139 euros. Ir por conta própria, além de mais barato, é menos cansativo, já que o trecho entre Paris e Bruxelas é feito em trem de alta velocidade. Comprando com antecedência no site da SNCF francesa (www.voyages-sncf.com) você consegue uma tarifa "smoove", de ida e volta, por 82 euros. A primeira etapa do trajeto, no trem rápido Thalys, dura 1h25 até a estação Bruxelles-Midi. Então é preciso fazer baldeação para um trem regional que leva mais uma hora a Bruges. Você não pode trocar os horários do Thalys, mas pode embarcar em qualquer trem regional do dia de validade da sua passagem. Se quiser, pode aproveitar a escala em Bruxelas e tirar uma hora para dar uma espiadinha na Grand? Place. Pegue o trem local e salte na estação Bruxelles-Central. É pertinho.

COM PERNOITE

Bruges tem uma coleção de pequenos hotéis da maior simpatia, como o Karel de Stoute (www.hotelkareldestoute.be; desde 70 euros). Mas só passe a noite se você estiver em muito boa companhia e quiser sossego total: depois que os turistas do dia vão embora, a cidade morre. Para dormir numa pequena cidade gótica belga cortada por canais e que tenha alguma vida noturna, a solução é montar base em Gent, que fica a trinta minutos de trem (na metade do caminho a Bruxelas). Um hotel muito confortável, bem no centro histórico, é o NH Gent Belfort (www.nh-hotels.com; desde 72 euros).

COMO PIT STOP

Para mim, o jeito mais prático de visitar Bruges s é fazendo da cidade um pit-stop de uma viagem de trem entre Paris e Amsterdã. Pegue um trem que saia antes de 8h e deixe suas malas na estação Bruxelles-Midi. Há armários automáticos de vários tamanhos - com instruções até em português -, além de um guarda-volumes operado por atendentes. Nesta modalidade, normalmente sai mais barato comprar os trechos de trem separadamente: Paris-Bruxelas e Bruxelas-Amsterdã em voyages-sncf.com, e Bruxelas-Bruges-Bruxelas no guichê da estação. De Bruxelas a Amsterdã são 2h50 de viagem.

