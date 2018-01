UFC e Red Hot na virada em Vegas

Nas mesmas datas, o público tem ainda a opção de badalar noite adentro na festa do Pearl Concert Theater, que fica no The Palms Casino Resort e terá o rapper Pitbull no comando. Ou seguir para a Grand Garden Arena do MGM, no dia 29, para torcer para Junior Cigano no UFC, que vai enfrentar o mexicano Cain Velasquez no octógono.

Réveillon. Destaque da noite da virada, os californianos do Red Hot Chili Peppers também vão subir ao palco do The Chelsea Ballroom e prometem uma surpresa quando o relógio soar meia-noite (ingressos a US$ 150). Sem ter de desembolsar um centavo, a festa vai rolar sem hora para acabar na Strip. A avenida-símbolo da cidade ganhará cores e brilhos no tradicional show de fogos de artifício. Mais: lasvegas.com.