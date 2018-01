Um apaixonado incorrigível

Querido Mr. Miles: acabo de voltar de minha primeira viagem à Escócia e sinto-me como que apaixonada pelo país. Sonho de olhos abertos com a paisagem das Highlands, os castelos e vilarejos que só imaginei existirem em filmes. Escrevo-lhe como quem confessa um novo amor.

Mariangela Antonucci, por e-mail

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"How nice, my dear! Você acaba de colocar no papel uma de minhas mais antigas sensações. Não conheço metáfora mais apropriada que comparar uma nova descoberta a um novo amor. Desde moço, I must say, compreendi que cada país que visitava era como uma mulher disposta a desvendar seus segredos. Todas diferentes, como vocês mesmas sempre o são.

Algumas tímidas e recatadas, como nações orientais, cismavam em fugir de um primeiro contato. Evitavam olhares fugidios, sumiam aos primeiros acordes da orquestra de um baile, mas, aos poucos, iam cedendo. Eu as estudava com o afinco meticuloso de um pesquisador, tentava entender seus hábitos, explorava seus caminhos. Até que um dia - don't ask me when -, brotaram as primeiras palavras. Então, só então, eu já tinha o que dizer e, melhor que isso, estava pronto para escutá-las.

Na hora de partir, of course, nosso entendimento havia se tornado tão pleno que a despedida já embutia a certeza da volta. Outros lugares, as another women, são temperamentais; even frightening.

Países de alma latina, de sangue quente, são mulheres desse tipo. Atemorizam, sometimes, os que pretendem entender sua natureza contraditória. São demasiadamente francas e certeiras em suas respostas. Mas por trás da fúria que alardeiam, exalam uma sensualidade irresistível. Pedem beijos arrancados à força, carícias que lanham a pele. Oh, my God, quantas vezes me perdi por mulheres assim.

Há países, as well, que são como uma donzela que se entrega fácil - ou será que eu é que sou imediatamente seduzido por seu fascínio? Já no desembarque, ela está me esperando e se torna a companhia permanente da que se supunha uma estada solitária. De mãos dadas, vai comigo a ruelas e pontes, com ela compartilho jantares à luz de vela. Sua ausência seria a ausência da viagem. Do you know what I mean?

Indeed, my darling: sou cúmplice de seus sentimentos, porque também já passei noites em claro rememorando esses amores; as ruas, as vozes e os aromas revividos na insônia mais que bem-vinda. Há um outro fato, however, que é preciso considerar. Conheci muitas mulheres nessa minha vida peregrina; gostei de algumas, apaixonei-me por outras, mas, in fact, amei de verdade a muito poucas.

O mesmo, for sure, ocorrerá com os países. Você talvez tenha se apaixonado pela Escócia (apesar do awful English deles) e terá gostado de alguns outros países que visitou. Mas é preciso continuar viajando, na busca incessante por amores inesquecíveis. Keep going, my dear.

And so on... que sejam abolidas as práticas anacrônicas como os beefeatears da Torre de Londres, a siesta da Espanha, os tartans escoceses e as gafieiras da Lapa. Que o brave new world cantado por Miranda em Tempestade, de Shakespeare, seja um conjunto de normas ajustadas e pertinentes para pessoas que, finally, nunca mais vão querer sair da casa."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos