Um aquário chamado Bonito

Um dos destaques é o Abismo Anhumas, caverna com um lago de água cristalina repleto de cones de calcário. Para chegar ali é preciso encarar um rapel de 72 metros de altura até um deque. Dali embarca-se em um bote para um passeio pelo lago que chega a 80 metros de profundidade. Não resista: mergulhe.

Não faltam atrações ao longo do Rio Aquidabã, como a cachoeira de mesmo nome, de 120 metros de altura. Mas o grande fetiche é a Gruta do Lago Azul. As manhãs de dezembro e janeiro são ideais para apreciar os tons celestes da água da caverna. Para quem quer mergulhar entre os peixes, o destino é o Parque Ecológico Baía Bonita. Conhecido como Aquário Natural, o Rio Baía Bonita concentra uma grande variedade de peixes ornamentais.

Todos os passeios têm um número limitado de visitantes para preservar as atrações.Mais: portalbonito.com.br.