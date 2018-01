Um banquete que acabou de sair do mar Num dia sem nuvens o terraço do restaurante-hotel Le Caritz (www.lecaritz.com; pratos em torno de 20) se torna perfeito para o almoço em Biarritz, tendo ao fundo o mar azul da pequena Praia de Port Vieux. E lá vem o banquete de frutos do mar fresquinhos, servido com muita simpatia e zero de frescura.