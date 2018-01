Um carro para chamar de seu Alugar um carro pode ser uma ótima idéia para quem quer conhecer várias cidades por conta própria. Antes de sair por aí, no entanto, é bom ficar atento a alguns detalhes. O primeiro: sua carteira de habilitação é aceita no país de destino? A melhor forma de descobrir isso é entrando em contato com os consulados ou com as locadoras de automóveis locais - as regras variam muito. Se você for dirigir por vários dias, vale a pena pegar um carro com GPS, para não ficar perdido. E tirar a carteira internacional, que evita questionamentos de um guarda mais exigente. Informações: www.carteirainternacional.com.br ou www.detran.sp.gov.br. Normalmente, quanto maior o período de locação, menor o valor da diária. Por isso, planejar o tempo de viagem com o carro pode ser vantajoso. E não se esqueça de devolver o veículo com o tanque cheio. Outro detalhe importante é o seguro. São alguns dólares (ou euros) a mais, mas a tranqüilidade em caso de acidente ou furto compensa. É bom lembrar, no entanto, que mesmo assim você pode ter de pagar franquia.