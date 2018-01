Um carro para chamar de seu

O estilo pessoal também conta, é claro. Se você é uma pessoa calorenta, não faça economia no ar-condicionado. O verão do Nordeste castiga quem não está habituado a altas temperaturas - tem ainda o momento "bafão" na hora de pegar o carro estacionado. Sobre a quilometragem, considere sempre uma margem. Não é divertido fazer conta no meio da viagem nem estar amarrado a percursos rígidos.

Verifique se a empresa oferece seguro no valor da diária ou se ele pode ser contratado adicionalmente. Leia com atenção o que está incluído na cobertura e fique atento a possíveis taxas de indenização por custos operacionais em casos de acidente.

É bom perguntar ainda sobre a existência de taxa de serviço, entre 5% e 10%, dependendo da loja e da cidade (no aeroporto, geralmente o porcentual é mais alto). O ideal é pegar o carro e devolvê-lo na mesma cidade para evitar a taxa de deslocamento, paga sobre a distância entre os pontos de retirada e entrega.

Também é importante saber se é exigido bloqueio no cartão de crédito para pegar o carro. A quantia serve apenas de garantia, não é cobrada, mas ocupa parte de seu limite durante a viagem. Veja a seguir algumas opções para aluguel de carro - todas se referem a João Pessoa (exceto as da Movida, que tem loja apenas no Recife):

Avis

avis.com.br

Com quilometragem livre, a diária do modelo mais em conta custa R$ 82 sem ar e R$ 105 com ar. Locações mais longas têm desconto: uma semana de aluguel faz a diária cair de R$ 82 para R$ 70,28. Proteções são pagas à parte.

Hertz

hertz.com.br

No aluguel semanal, a locadora não cobra o 7º dia. Diárias a partir de R$ 31, além de R$ 0,45 por quilômetro rodado. Já inclui cobertura a terceiros.

Localiza

localiza.com

Aluga com ou sem quilometragem livre. A diária de carro econômico sem ar custa R$ 39,90 mais R$ 0,46 por quilômetro rodado, ou R$ 99,90 sem limite de quilometragem. Seguros podem ser contratados à parte.

Mobility

mobility.com.br

Com quilometragem livre e proteções contra roubo, furto, colisão e terceiros, a diária do modelo mais em conta sai por R$ 95,37 sem ar (R$ 121,04 com ar).

Movida

movida.com.br

As diárias incluem quilometragem livre e proteções contra danos e terceiros. O modelo mais simples sai a partir de R$ 87 sem ar ou R$ 120 com ar. Quem acompanha a empresa no twitter pode conseguir até 40% de desconto.

Unidas

unidas.com.br

Sem ar, a diária custa desde R$ 97; com ar, a partir de R$ 136. A empresa oferece 30% de desconto sobre esses valores em janeiro. O aluguel dá direito a quilometragem livre. Seguros são contratados separadamente.