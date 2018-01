Um circuito de cachoeiras de tirar o fôlego

De fácil acesso, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está a 69 quilômetros de Cuiabá, a capital mato-grossense. A base é o município homônimo à reserva natural, onde você encontra hotéis, pousadas, restaurantes e agências credenciadas. Tenha em mente, porém, que a concorrência dos cuiabanos pode ser grande. Portanto, reserve com antecedência.

Principais atrações

Só a Chapada dos Guimarães combina os domínios do cerrado brasileiro a impressionantes formações rochosas de arenito, belas cachoeiras e vistas panorâmicas de encher os olhos. Há muitas trilhas para serem exploradas. Uma das mais famosas atende por Circuito das Cachoeiras, uma série de sete quedas d'água formadas pelo Rio Sete de Setembro e distribuídas em um roteiro de 3,5 quilômetros. Passeio curto e bonito de fazer. A saída ocorre do Centro de Visitantes, aberto diariamente das 8 às 17 horas. Ali também está a incomparável Véu da Noiva, o cartão-postal da região. Outra agradável trilha leva à Cidade de Pedra, que proporciona um panorama surreal das escarpas dos Guimarães. Esculpidas pela ação dos ventos e da chuva, as formações areníticas fazem a imaginação disparar. Vale também visitar o mirante do centro geodésico.

Não deixe de...

Reserve um dia para conhecer a Caverna Aroe Jari (Morada das Almas), cuja beleza singular chega a comover os mais sensíveis. Trata-se da maior caverna de arenito do Brasil, com cerca de 1,5 quilômetro de extensão. De lá, estique até a Gruta da Lagoa Azul. Ali, o banho está proibido em nome de sua preservação, mas, ainda assim, continua sendo imperdível. O acesso é limitado, programe-se.