Um cruzeiro com a sua cara

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um clássico se despede: SPLENDOUR OF THE SEAS

O Splendour of the Seas, da Royal Caribbean, se despede da costa brasileira nesta temporada. O navio esteve pela primeira vez em águas nacionais em 2000 – uma embarcação moderna para a época. A partir de então, com 915 cabines (capacidade para 2.074 passageiros), duas piscinas e quatro jacuzzis, se tornou o mais conhecido dos brasileiros. Para dizer adeus, passará por Santos, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, Punta del Este, Buenos Aires, Montevidéu, Salvador, Rio e Porto Belo, em roteiros de 3 a 8 noites. Rota mais econômica: R$ 599 por pessoa – 3 noites, saindo de Santos, com parada em Búzios. Partidas em 12 de dezembro, 6 e 20 de março e 3, 10 e 17 de abril.

Para viagens rápidas: ZENITH e EMPRESS

O Zenith, da Pullmantur, fará 52 viagens de três ou quatro noites nesta temporada. Seu companheiro, o Empress, fará 37. O primeiro tem 720 cabines (a menor quantia da temporada) e o segundo, 795. Santos (SP), Ilhabela (SP), Ilha Grande, Búzios e Rio (RJ) são alguns dos portos de parada. Rotas mais econômicas: no Zenith, R$ 689 – 3 noites; saída de Itajaí em 10 e 16 de dezembro e paradas em São Francisco do Sul (SC) e Santos. No Empress, R$ 859 – 4 noites; saída de Santos em 1º e 17 de março e 14 e 21 de abril e paradas em Ilhabela e Búzios.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O maior de todos: MSC PREZIOSA

O novíssimo MSC Preziosa é a maior embarcação da temporada, com 27 mil metros quadrados de área comum, 1.751 cabines e capacidade para 4.345 hóspedes. É equipado com 4 piscinas,12 jacuzzis, 7 restaurantes e 20 bares e lounges. Os embarque serão realizados pelo porto de Santos, com escalas em Ilhabela, Búzios, Angra dos Reis, Salvador e Ilhéus. Rota mais econômica: US$ 343,20 – três noites, com saída de Santos em 9 de dezembro e paradas nos portos de Búzios e Ilhabela.

Ares vintage: SOVEREIGN

O Sovereign, da Pullmantur, é o mais antigo navio da temporada, construído em 1988 e reformado em 2008. Conta com cinco restaurantes, duas piscinas e quadra de esportes. Com 1.162 cabines, tem capacidade para 2.733 passageiros. Rota mais econômica: R$ 1.699 – 7 noites, com saída de Salvador em 24 de fevereiro e paradas em Búzios, Santos e Rio.

Olho na decoração: COSTA FAVOLOSA

Com decoração inspirada em grandes palácios, ostenta no átrio pedras preciosas e cristais. Conta com 4 piscinas, toboágua e cinema 4D. Rota mais econômica: R$ 699, 4 noites. Saídas de Santos em 16 de dezembro, visitando Porto Belo, Ilhabela e Angra, e 21 e 29 de março, com paradas em Porto Belo e Angra.

Voltado aos iniciantes: MSC LIRICA

A MSC recomenda o MSC Lirica para os marinheiros de primeira viagem por seu “ambiente acolhedor, tradicional e elegante”. Tem 795 cabines e capacidade para 2.069 passageiros, 2 piscinas, 2 jacuzzis e 4 restaurantes. Fará minicruzeiros a partir de Santos e cruzeiros de sete noites, alternando rotas entre o Nordeste brasileiro e a região do Prata. Rota mais econômica: US$ 377,26 – três noites. Parte do Rio de Janeiro em 16 de março, visitando os portos de Búzios e Ubatuba.

Com trilha sonora: COSTA PACIFICA

É o navio da música. Cada uma de suas áreas tem uma trilha sonora composta especialmente para a embarcação e o passageiro pode gravar um CD com sua voz (!). Tem 1.054 cabines, 4 piscinas, 5 jacuzzis, 5 restaurantes e 13 bares. Rota mais econômica: R$ 1.449 – 8 noites, saindo do Rio em 14 de dezembro; paradas em Ilhabela, Montevidéu e Buenos Aires.

Rumo ao Prata: MSC POESIA

O navio terá como destino apenas os países hermanos, saindo de Santos com paradas em Buenos Aires, Punta del Este e Montevidéu, em roteiros de sete noites. Entre os destaques, piscina exclusiva para crianças, cinema e teatro. Rota mais econômica: US$ 748,29 – 7 noites, saindo de Santos em 14 de fevereiro.

>>>> ELES NÃO ENTRAM NA CONTA, MAS PASSAM POR AQUI

De acordo com a Clia Abremar, que reúne as empresas de cruzeiro na costa brasileira, sete navios, que fazem roteiros internacionais, também passam por aqui. As embarcações: Azamara Journey (Azamara Cruises), Serenity (Crystal), Maasdam (Holland America), Insignia, Marina e Regatta (Oceania) e Seven Seas Mariner (Regent Seven Seas). Há ainda o Grand Amazon, da Iberostar, que opera apenas rotas fluviais.