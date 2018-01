Um dia com o astronauta brasileiro na Flórida

O astronauta brasileiro Marcos Pontes vai participar do programa Encontro com Astronauta do Kennedy Space Center, na Flórida, entre os dias 10 e 15 de julho. Realizado em português, o evento será realizado diariamente, sempre às 14 horas.

Durante o encontro, o público pode matar a curiosidade e fazer perguntas para o astronauta: como é a alimentação no espaço? Qual é a preparação antes da viagem? O que o corpo sente na volta à Terra?

Em 2006 Pontes se tornou o único brasileiro e o segundo latino a estar na Estação Espacial Internacional (ISS), e durante 8 dias esteve com um equipe especializada para realizar testes em ambiente de micro gravidade.

Não é a primeira vez que o astronauta brasileiro participa de programa semelhante. Em março, quando a viagem de Pontes completou dez anos, ele também esteve no Kennedy Space Center. Nós conversamos com o astronauta na ocasião - leia aqui.

O Kennedy Space Center é uma espécie de "parque temático espacial", onde os visitantes podem entrar em uma das naves do programa Apollo e no ônibus espacial Atlantis, além de explorar Marte de uma maneira interativa e didática. Nós estivemos no parque no ano passado; confira como foi aqui.