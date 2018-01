Um dia como os ricos Courtauld Não faltam espaços verdes em Londres: há muitos parques no centro e subúrbios, além de jardins reais em volta de palácios maravilhosos, fáceis de chegar e perfeitos para um dia longe do agito. No sudeste da cidade, próximo a Greenwich, fica o Eltham Palace (elthampalace.org.uk), do século 14. O local passou por um período de decadência de 200 anos antes de ser resgatado pelo casal Virginia (conhecida como Ginnie) e Stephen Courtauld, de família rica, dona de uma indústria têxtil. Eles não só recuperaram o lugar, no início do século 20, como construíram uma mansão em estilo art déco com a ajuda de designers de vários países da Europa.