Um dia de Carrie Bradshaw

Sex and the City, o filme, agita o mercado turístico de Nova York. O escritório de promoção da cidade até criou um hotsite (nycvisit.com/sexandthecity) com dicas para quem quer seguir os passos do quarteto pela Big Apple. As informações são atualizadas toda semana com endereços por onde passaram as personagens. Os visitantes podem checar onde Carrie compra aqueles modelitos extravagantes e comer nos mesmos restaurantes e cafés que serviram de locação para o filme. Quem busca uma experiência ainda mais completa deve ficar de olho nas promoções de hotéis de Nova York. Inspirados pelo sucesso do longa-metragem, eles montaram pacotes exclusivos para as fãs. OFERTAS VARIADAS O Algonquin incluiu na hospedagem um tour guiado pelos locais preferidos do quarteto, uma hora de compras com consultor particular e ingresso para um show da Broadway. Duas noites custam a partir de US$ 699 (R$ 1.140) por pessoa. Site: www.algonquinhotel.com. No Affinia Hotel, cada hóspede terá a programação de acordo com o perfil de sua personagem favorita. Se for Carrie, pode esperar por um tour de compras. Nenhuma fã de Samantha escapará da visita ao Museu do Sexo e mulheres com o estilo de Charlotte ou Miranda conhecerão muitos museus. A diária custa a partir de US$ 389 (R$ 635) e inclui champanhe, bolinhos da Magnolia Bakery, city tour baseado na série e DVDs. Reservas: www.affinia.com. O pacote do The Muse Hotel tem até os produtos de cabelo usados por Carrie, além de motorista particular para um tour temático. Cada hóspede ganhará um presente com a cara de sua personagem: um ano de assinatura das revistas Vogue, Elle ou Cosmopolitan para fãs de Carrie, por exemplo. Diárias a partir de U$ 475 (R$ 775) por pessoa. Reservas: www.themusehotel.com. No Mandarin Oriental, o roteiro começa com um city tour de limusine baseado nos sets da série e termina no lobby do hotel com o drinque cosmopolitan. Presente: US$ 200 para gastar na loja Henri Bendel. A diária custa a partir de US$ 2 mil (R$ 3.263). Site: www.mandarinoriental.com/newyork. O cosmopolitan também é a atração do pacote do The Westin, que ainda inclui ingressos para o filme. Por US$ 434 (R$ 708) a noite, válido em fins de semana. Reservas: www.westinny.com. Quem se hospedar no Plaza Athénée ganhará massagem no Cornelia Day Resort, bônus de US$ 50 para compras acima de US$ 500 na Bergdorf Goodman e cortesia de um cosmopolitan, claro! O drinque foi criado pelo barman do Bar Seine, o mais famoso do hotel. Diárias a partir de US$ 1.260 (R$ 2.055) em julho e agosto. Site: www.plaza-athenee.com. No Brasil, a Keith Prowse (www.keithprowse.com.br) montou roteiro de três noites em Nova York, com hospedagem, café e tour temático. Por US$ 1.014 (R$ 1.656) por pessoa.