Um dia para desbravar a vila das fachadas cor-de-rosa Com cerca de 400 habitantes, o pequeno povoado de Collogne-la-Rouge é do tipo que vive para o turismo. Conserva suas muralhas, ruelas e casarões - ali chamados de castel - do jeitinho que foram concebidos, com as tradicionais pedras rosadas da região. Mantém os jardins coloridos e dá especial atenção às flores das varandas, sempre alinhadas. Tudo para que o visitante de fato se sinta em um ambiente requintado lá do século 9.º, quando o local começava a viver o seu auge.