Um dilema perigoso

Outra revelação de nosso correspondente britânico: apesar do pouco dinheiro que lhe resta, uma parte dele é mantida em uma conta do Banco do Vaticano (IOR). "Just for fun, my friends: trata-se do único banco no planeta que envia extratos em latim e adoro ver em quanto andam meus debitum e meus promeritum." A seguir, a pergunta da semana:

Mr. Miles, how are you? Tenho 30 anos e amo viajar: nem tenho carro, pois prefiro gastar meu dinheiro com viagens a ter de pagar IPVA, estacionamentos, combustível e seguros. Entretanto, estou sentindo uma vontade grande de comprar meu apartamento e possivelmente, para isso, terei que parar de viajar... Só de imaginar já me dá coceiras e fico em pânico. O que o senhor, que é mais experiente e vivido do que eu, me aconselharia a fazer? Devo parar de viajar e comprar meu canto ou devo aproveitar a juventude e cair no mundo?

Regards.

Marcella Abate, por e-mail

"Well, my dear, seu caso é quase desesperador, I'm, afraid to say. Consultei os alfarrábios de meu saudoso amigo e psicanalista Nelson Montag e, se bem compreendi, você está com uma crise de identidade que pode levá-la a desenvolver dupla personalidade. Senão, vejamos: é possível inferir, de sua missiva, que as viagens têm sido o grande prazer de sua vida e, em nome delas, você decidiu abrir mão da possibilidade de adquirir um carro a longuíssimo prazo (no que fez muito bem) e está exposta às intempéries do transporte público no Brasil. That's amazing!

Uma das principais características do bom viajante é o desapego. É a facilidade com que, for instance, vende uma joia de família ou um quase esquecido terreno na praia para poder aplacar a insaciável sede de conhecer o vasto mundo que habitamos, com seus povos apaixonantes.

On the other hand, uma parte de você, my dear Marcella, parece seduzida pela ideia de comprar um apartamento. O que, by the way, não é um desejo incomum porque até mesmo os viajantes moram em algum lugar, ou, pelo menos, têm um endereço para guardar suas malas.

A ferida dessa questão parece ser mesmo o dilema que sua alma dividida está lhe impondo. Aparentemente você não tem capital para comprar a casa própria e continuar viajando. A alegria que seu próprio apê lhe daria seria obnubilada por coceiras e, ainda pior, crises de pânico!

Tente pensar de maneira oposta. Se você pensar em desistir do seu 'canto' e decidir continuar viajando, que sintomas advirão? Tremores? Terror noturno? Constipação? Ou nada disso. Well, se a resposta for 'nada disso', então o caso está resolvido. Keep traveling e dê adeus aos sintomas que a afligem. Afinal, de uma maneira ou de outra, sou obrigado a presumir que em algum lugar você reside, ainda que pagando aluguel ou favores aos seus pais. Continue, portanto, do jeito que sempre foi. Feliz em viajar, sem carro e sem apartamento.

O tempo há de decidir essa questão sem pânico ou coceiras. E, believe me: sempre haverá novos lugares para conhecer e novos apartamentos para comprar."

É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO.

ELE ESTEVE EM 183 PAÍSES E

16 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS