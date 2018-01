Um estrondo e o dia vira noite: no meio da mata, um temporal SAN JOSÉ DE SARAPANGA - Então houve um brinde com champanhe e suco de laranja, uma cereja por taça, e escureceu. Estávamos em algum ponto do Rio Nauta Caño. Dali emendaríamos uma focagem noturna de jacarés, mas os bichos não apareciam. Até que alguém na outra voadeira conseguiu capturar um filhote.