Um giro pelo 'Vaticano ortodoxo' e a versão local de Montmartre

O local de peregrinação é repleto de monastérios e, nas adjacências, homens barbudos vestidos de preto - os sacerdotes ortodoxos - são maioria. A vista dali é uma das mais belas da cidade: você conseguirá ver a estátua da Pátria Mãe, monumento de 62 metros de altura que faz parte do Museu da Grande Guerra Patriótica. Outra atração são os túneis de catacumbas e santuários subterrâneos.

Ao ar livre, não deixe de dar uma olhada nas lembrancinhas à venda nas tendas espalhadas pelo Pecherska Lavra. Os típicos ovos de páscoa pintados à mão dividem espaço com sinos, anjos e matriochkas de extrema delicadeza. O único outro lugar comparável ao centro ortodoxo em oferta de souvenirs é a rua Andriyivsky Uzviz, na região conhecida como a "Montmartre de Kiev" por sua geografia em morros, seus espaços culturais e sua semelhança paisagística. Um local ideal para você encontrar todo o artesanato característico ucraniano. Há desde bolas de natal em formato de matriochkas até ímãs de geladeira com as típicas torradas de pepino, bacon e alho tão populares no país (foto). / R.R.